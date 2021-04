Auto. Suzuki Across : 98 km en ville en tout électrique

Depuis l'an dernier Suzuki a emboîté le pas des grands groupes automobiles qui s'évertuent à réduire drastiquement la consommation de CO 2 de leurs modèles. Exception faite du Jimny, toute la gamme coche la case "micro-hybridation". Et dans le domaine des autos vertueuses, Suzuki n'a pas cherché bien loin pour s'associer au constructeur précurseur en la matière : son compatriote Toyota.

98 km d'autonomie, un record !

Même si ce SUV n'est autre que le clone esthétique du Toyota RAV 4, il ne manque pourtant pas de singularité et d'atouts : une technologie hybride rechargeable sophistiquée, doublée d'une transmission intégrale électronique E-Four qui combine deux moteurs électriques. Ainsi équipé, le Suzuki Across Plug-in Hybrid est très performant - 306 ch cumulés, 0 à 100 km/h en 6 secondes, 22 g/km de rejets de CO 2 -, tout en maîtrisant sa consommation de carburant à environ 6 l/100 km en ville et 8 l sur autoroute à 130 km/h. Un bel exploit pour un véhicule de 4,64 m de longueur et 1940 kg à vide. Grâce à une batterie lithium-ion de 18,1 kWh de capacité, l'autonomie atteint des records : plus de 70 km en cycle mixte et presque 100 km en ville en tout électrique ! C'est bien mieux que le Peugeot 3008 Hybrid 225, Ford Kuga 2.5 PHEV et autre Opel Crossland X HYbrid4. Seule ombre au tableau, une charge complète sur prise domestique dépasse les 10 heures. Et comptez environ 6 h 30 sur une Wallbox ou borne publique avec le chargeur embarqué qui ne fait que 3,3 kW. Le câble pour borne publique accepte 22 kW de puissance, mais il est facturé 790 € en accessoire.

Taillé pour l'aventure en mode connecté

Outre ses aptitudes urbaines, le Suzuki Across est à l'aise en outdoor pour jouer le baroudeur. Il bénéficie d'une garde au sol relevée, de jantes en 19 pouces, d'un hayon motorisé mains libres, d'un coffre de 490 l, et surtout du système de transmission intégrale E-Four pour une meilleure répartition du couple et une tenue de route irréprochable.

L'espace intérieur est généreux et confortable. Le design calqué sur celui du Toyota Rav 4 n'est pas révolutionnaire, mais les matériaux sont de qualité pour le bien-être à bord. Volant et sièges chauffants, écran tactile 9 pouces, aides à la conduite, cockpit digital avec choix du compteur analogique ou numérique. Tout est de série.