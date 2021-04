Orne. Covid-19 : les professionnels exposés invités à se faire vacciner

Des créneaux sont réservés à la vaccination de professionnels ornais, âgés de 55 ans et plus, samedi 24 et dimanche 25 avril, de 9 heures à 19 heures, dans les locaux du Service départemental d'incendie et de secours rue Philippe-Lebon à Alençon. Sont notamment concernés : enseignants, assistants maternels, policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires, agents de sécurité ou de gardiennage, chauffeurs de bus, de taxi, agents d'entretien, commerces d'alimentation (vendeurs, caissières, bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers), professionnels des pompes funèbres, salariés des abattoirs ou de la transformation de la viande. Rendez-vous obligatoire, sur présentation d'un justificatif professionnel.

D'autres créneaux réservés à ces professionnels seront ouverts mercredi 28 avril, de 9 heures à 19 heures : toujours au SDIS à Alençon, mais aussi aux centres de secours de Flers et de L'Aigle. Et de 13 h 30 à 19 heures à celui d'Argentan.

Pratique. Pour prendre rendez-vous : sdis61.fr