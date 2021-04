Seine-Maritime. Se cultiver sans sortir de chez soi grâce aux visites virtuelles

1- La Réunion des musées métropolitains

Pour (re)découvrir les œuvres de la saison impressionniste 2020-2021, direction le musée de la Céramique qui consacre une première exposition à la peintre et céramiste Camille Moreau-Nélaton. Le musée des Beaux-Arts n'est pas en reste et permet aux internautes de plonger virtuellement dans l'incroyable catalogue du collectionneur François Depeaux mais aussi de faire connaissance avec les tableaux de Léon-Jules Lemaître, un des plus fameux peintres rouennais. Pour découvrir les expositions, rendez-vous sur mbarouen.fr

2- La Galerie Bertran

La Galerie Bertran, située rue Molière à Rouen, met elle aussi Léon-Jules Lemaître en avant. Lemaître formait avec ses trois compères, Joseph Delattre, Charles Frechon, et Charles Angrand, un groupe d'artistes surnommé Les Mousquetaires dont les œuvres sont mises à l'honneur dans une exposition entièrement visitable depuis le site web de la galerie : galeriebertran.com

3- Luminopolis

L'Atrium, espace ludique et scientifique situé boulevard de l'Europe, sur la rive gauche de Rouen, permet aux amateurs de sciences de découvrir son exposition Luminopolis (consacrée aux différents types d'énergies) grâce à un "chatbot" prénommé Lilou. Cette intelligence artificielle virtuelle dialogue avec les internautes et les guide à travers l'exposition depuis la page Facebook de L'Atrium. Une idée originale !

4- Rouen à 360°

La cathédrale Notre-Dame, le Jardin des Plantes, le Kindarena et de nombreux lieux emblématiques de la ville aux cent clochers se dévoilent en détail au fil des visites virtuelles proposées sur le site de l'Office de tourisme.