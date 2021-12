Calvados. Où peut-on s'aérer l'esprit ? Les différents parcours de santé

S'évader, voici le mot d'ordre de la semaine. À Caen et ses alentours, le soleil printanier appelle à se déconnecter, s'aérer l'esprit et pourquoi pas, à se remettre au sport. Voici quelques idées de parcours de santé pour casser la routine bureau-boulot-dodo, le tout à moins de 10 km de Caen.

Un grand parcours dans la forêt d'Ifs

Située en plein milieu urbain, la forêt d'Ifs est un parc aménagé s'étendant sur 32 hectares. 40 000 arbres peuplent ce parc où se croisent chaque jour tous types de sportifs. La forêt abrite des infrastructures telles qu'un parc fitness avec vélo elliptique, rameurs, squat, barre à triceps, un parcours de cross de 2 km pour découvrir la forêt en VTT et deux parcours sportifs.

Un nouveau parcours fitness à St-Contest

Un parcours fitness a été aménagé il y a quelques mois au parc Radley Walters de Buron, sur la commune de Saint-Contest, près de Caen. L'équipement est tout neuf, il date de septembre 2020. Cardio, musculation, stretching... Six appareils, utilisables à partir de 14 ans, sont à disposition au cœur du parc.

La prairie de Caen,

le rendez-vous des sportifs

Avis aux sportifs amateurs et confirmés, la prairie de Caen est le lieu idéal pour tous. La piste extérieure de 3 km permet de se dégourdir les jambes et se lancer pour un footing. Depuis plusieurs années, des appareils de musculation, en libre-service, permettent à chacun de s'échauffer ou bien de compléter son parcours sportif par des exercices. Située au cœur de la ville, la prairie de Caen voit passer coureurs à pied, promeneurs, marcheurs et flâneurs tout au long de l'année. De quoi prendre un bon bol d'air frais.