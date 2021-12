[Dossier] Normandie. Les années rouennaises de Thomas Pesquet

Sa notoriété dépasse largement les frontières de la seule Normandie et même de la France. Mais c'est bien à Rouen que Thomas Pesquet est né, le 27 février 1978. "C'est un garçon très simple", se souvient d'ailleurs Jacqueline Pesquet, 91 ans, sa grand-tante qui habite à Rives-en-Seine. S'il grandit à Auffay (lire ci-dessous), l'astronaute est retourné dans la capitale normande lors de ses études post-bac. Il intègre ainsi le lycée Corneille à Rouen où il reste deux ans, de 1996 à 1998, puis rejoint Toulouse pour ses études dans l'aéronautique.

Jacqueline Pesquet, la grand-tante de l'astronaute seinomarin, conserve de nombreuses coupures de presse que lui adressent des proches ou des habitants de Rives-en-Seine.

Un élève "très posé et très réfléchi"

"Thomas Pesquet était très transversal dans toutes ses matières. Il avait déjà une forme de sérénité assez remarquable. J'ai le souvenir d'un élève très posé et très réfléchi", se remémore Olivier Decultot, professeur de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur au lycée Corneille. Déjà à l'époque, le jeune Thomas Pesquet avait "une belle humilité", ajoute-t-il. Son passage dans l'établissement rouennais inspire aussi les jeunes d'aujourd'hui : "Pour beaucoup de nos étudiants, ça reste un modèle et une façon de se projeter dans l'avenir, une motivation."

Mais à la question de savoir si un "autre" Thomas Pesquet pourrait sortir du lycée Corneille, Olivier Decultot tempère et souligne que "sa carrière est très personnelle, ce sont ses qualités propres qui ont créé son parcours qui fait rêver les jeunes". "C'est un ambassadeur exceptionnel et sa renommée rejaillit sur l'établissement", ajoute de son côté Hervé Lebarque, le proviseur du lycée Corneille.

"S'il l'accepte, nous pourrons donner son nom au nouveau bâtiment des sciences du lycée"

L'astronaute sera d'ailleurs le bienvenu dans l'établissement dès son retour de la Station spatiale internationale. "Nous sommes en pleins travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment des sciences, explique Hervé Lebarque. D'ores et déjà, il est acquis que, si Thomas Pesquet en est d'accord, ce nouveau bâtiment portera son nom. Je pense que ce serait la moindre des choses comme reconnaissance de la part de l'établissement." Il s'agirait là du premier hommage rouennais à l'astronaute, qui a déjà un gymnase à son nom à Rives-en-Seine et un jardin public à Auffay. Autant de lieux qu'il essayera peut-être de capter en photos depuis la Station spatiale internationale.

Les nombreux clichés postés sur les réseaux sociaux avaient marqué sa première expédition : "Je pense passer un peu de temps à faire des photos, mais un peu moins que la dernière fois", a expliqué Thomas Pesquet, en ajoutant avoir "encore des cibles" à prendre en photos. Et sa région natale en fait partie ! "La Normandie évidemment", conclut-il sans en dévoiler plus.

Le 28 avril 2017, Thomas Pesquet n'avait pas manqué de publier sur ses réseaux sociaux une photo de Rouen vue depuis la Station spatiale internationale ! Il promet de faire de nouvelles photos, notamment de la Normandie lors de sa nouvelle expédition - Thomas Pesquet-ESA