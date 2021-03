Seine-Maritime. Reconfinement : les magasins de jeux vidéo autorisés à rouvrir

Les magasins de jeux vidéo peuvent finalement rouvrir leurs portes dans les départements confinés comme la Seine-Maritime. Il a fallu aux représentants du secteur un décryptage attentif du décret, listant les ouvertures, pour officialiser cette information, lundi 22 mars dans la soirée.

Manque de cohérence

Les magasins de jeux vidéo sont ainsi classés comme les boutiques d'informatique, autorisées également à ouvrir pendant cette période. S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les gérants, c'est un nouveau cafouillage dans ce reconfinement. "On a l'impression que ce sont des décisions prises à la va-vite, il n'y a rien de cohérent", déplore Sylvain Vlassenrood, à la tête de la boutique Matos and Game à Rouen.

Le gérant a été prévenu, mardi 23 mars au matin, par des clients via ses réseaux sociaux ! "Ils ont vu l'information passer, raconte-t-il. Je suis allé vérifier et je suis allé creuser." Une heureuse surprise, alors que, lors des deux derniers confinements, il n'avait pas pu accueillir ses clients.

Reste que la situation économique est délicate : "J'espère que ça va se calmer et que ça ne restera plus qu'un mauvais souvenir", poursuit Sylvain Vlassenrood, qui remercie ses clients fidèles pour leur soutien depuis un an.