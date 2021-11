Gonfreville-l'Orcher. Le salon des sciences et techniques revient pour une édition transformée

Bonne nouvelle, le salon des sciences et techniques de Gonfreville-l'Orcher est de retour en 2021, dans une formule plus numérique. Vous pourrez profiter de vidéos et de spectacles. Des ateliers de cuisine moléculaire sont proposés aux enfants sur inscription, et des animations seront données dans les écoles et résidences seniors.

Fanny Goncalves, coordinatrice du salon, nous présente cette nouvelle version au micro de Laure :

salon des sciences et techniques de Gonfreville l'Orcher Impossible de lire le son.

Une exposition est proposée à la médiathèque. De l'alchimie à la chimie retrace le parcours d'Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), père de la chimie moderne. Un animateur vous guidera dans ce voyage dans le temps.

Retrouvez aussi tout au long du salon des vidéos d'expériences scientifiques et, en point d'orgue, le spectacle "Le cirque alchimique", le dimanche 28 mars sur la page Facebook de l'espace culturel de la pointe de Caux.

Pratique. Pus d'infos sur www.gonfreville-l-orcher.fr.