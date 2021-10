Politique. Sophie Gaugain, candidate à la présidence des Républicains du Calvados

Mercredi 10 mars, Sophie Gaugain, maire de Dozulé et première vice-présidente de la Région Normandie, a fait savoir qu'elle était candidate à la présidence de la fédération des Républicains du Calvados. "Je me présente légitimement. C'est cohérent avec ma loyauté à ma famille politique et j'ai la confiance de mes pairs." Depuis la démission de Pascal Allizard, en mai 2019, Sophie Gaugain assure l'intérim du poste. Les élections auront lieu le 12 avril. Pour le moment c'est la seule candidate déclarée.