Manche. Solidarité : des besoins grandissants pour les Restos du Cœur

Dans la Manche, 5 500 personnes sont bénéficiaires des Restos du Cœur, un chiffre en augmentation depuis le début de la crise sanitaire. Les Restos du Cœur organisent leur grande collecte nationale vendredi 5 et samedi 6 mars, dans 65 magasins du département. Une collecte importante pour l'association qui commence à voir les effets de la crise sanitaire sur le nombre d'inscrits : le nombre de repas distribués a notamment bondi de 20 %.

Et l'effet sera encore plus marqué après l'arrêt des aides gouvernementales, assure Jean-Yves Potier, le président des Restos du Cœur de la Manche.

Les Restos du Cœur ont plus que jamais besoin de la solidarité de la population. Plats cuisinés, conserves, produits non périssables, produits d'hygiène, notamment d'hygiène féminine, et produits bébés sont à privilégier. Pas moins de 800 bénévoles sont mobilisés pour cette collecte dans la Manche.