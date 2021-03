Près de Saint-Lô. La meilleure boulangerie de France : la Manche à l'honneur sur M6

Deux boulangeries de la Manche s'affrontent ce mardi 2 mars dans l'émission La meilleure boulangerie de France, diffusée sur M6. La Maison Monnier à Montebourg et le Fournil d'Agneaux à Agneaux.

Le tournage s'est déroulé en juillet dernier, avec deux défis pour les candidats : la fabrication d'un pain et une création pour accompagner des plats de grands chefs normands. Le concours évalue aussi d'autres critères comme le magasin, l'achalandage, les vitrines. L'occasion de mettre à l'honneur l'artisanat, selon Ludovic Danlos du Fournil d'Agneaux.

Les deux animateurs et jurés sont le chef cuisinier Norbert Tarayre et Bruno Cormerais, boulanger et Meilleur ouvrier de France, un personnage qui connaît bien son sujet, selon Ludovic Danlos.

Toute la semaine, dix boulangers normands participent à cette émission, les deux boulangeries manchoises s'affrontent ce mardi 2 mars, à regarder à partir de 18 h 35 sur M6.