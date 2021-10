Football (Ligue 2). Un derby à Caen pour les Ciel et Marine, ça vaut quoi ?

Alors, sportivement, personne ne peut assurer qu'il s'agira du match de l'année. Entre Caennais et Havrais, il sera surtout question de suprématie régionale tant les saisons des deux clubs normands de Ligue 2 ont été décevantes et surtout très éloignées de potentielles attentes de jouer les barrages d'accession. Du côté des supporters, le huis clos semble également faire mal à la motivation des uns et des autres. "Sans supporters, rien n'est plus pareil", explique-t-on du côté du MNK caennais. Malgré ce huis clos, Gilles Dumesnil, fondateur du site Hactu.fr veut voir les Seinomarins rééditer leur récital de 2019, victoire 3-0 en terre calvadosienne : "Un moment de communion exceptionnel au milieu de nombreux déplacements amers. La seule constante dans ces rencontres reste la remarquable qualité d'accueil des visiteurs à d'Ornano : peu de stades en France nous ont en effet offert d'aussi mauvaises conditions d'accueil. Mais qu'importe : les retrouvailles se feront les yeux dans les yeux et maintenant." Le ton est donné, place au jeu !