Rouen. Skala Business School, itinéraire d'un professionnel recherché par les entreprises !

L'expérience Skala Business School ?

"C'est avant tout des enseignements en TD, avec des groupes de 20 étudiants par formation. Chacune d'elles délivre un diplôme reconnu par l'Etat, conventionné par le Collège de Paris. Des formateurs aguerris : professionnels et consultants sont au rendez-vous. Au coeur du centre-ville rouennais, SKALA BS propose une expérience unique : la culture, l'histoire et les divertissements à portée de main !"

La différence Skala, qu'est-ce que c'est ?

"Connaissez-vous le Learning by Doing ? Rien de mieux que des simulations et des retours d'expériences pour l'apprentissage d'une situation professionnelle. Serious Game, Challenge Créativité et Séminaire Actor's Studio sont également au programme ! Pas de

quoi s'ennuyer… Ajoutez à cela un lieu de formation convivial. Selon la dernière enquête de satisfaction, les étudiants de la promotion 2020 expriment à 100% leur bien-être dans l'école."

Comment s'inscrire ?

Skala BS rend les choses simples, pas besoin de passer par “Parcours Sup”. Il suffit de télécharger un dossier d'inscription sur notre site internet ou bien de venir nous rencontrer dans nos locaux. Les prochaines rentrées se font pour les Bachelors le 13 Septembre et pour les Mastères le 20 Septembre . Les étudiants peuvent d'ores et déjà s'inscrire.