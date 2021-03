Orne. "Je voulais être agricultrice, pas femme d'agriculteur"

Depuis toujours, Anne-Marie Denis est agricultrice. C'était son rêve. Désormais, elle est là la tête de la Fédération régionale de syndicats d'exploitants agricoles de Normandie. Six mois après son élection, rencontre avec cette Ornaise qui a la terre chevillée au corps.

Anne-Marie Denis dirige une exploitation avec son mari à Saint-André-de-Messei, près de Flers. Une exploitation basée sur la production laitière, avec une production de céréales et de viande bovine Label Rouge, agrémentée par l'accueil de touristes à la ferme. "Mes parents avaient une ferme à Caligny", explique-t-elle. "Mon berceau, ça a été l'agriculture. Ils m'ont transmis leur passion, même s'ils ont payé cher des études à leurs quatre enfants pour que nous soyons autre chose qu'agriculteurs. Mais je voulais être agricultrice. Pas femme d'agriculteur. Agricultrice moi-même." Aujourd'hui mère de trois enfants et grand-mère de sept petits-enfants, Anne-Marie Denis est en EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) depuis 1993, sur 105 hectares, avec son "collègue et mari", et, depuis 2013, présidente de la FDSEA de l'Orne. "Au début, je ne voulais pas, mais ils ont voté pour moi sans que je me présente", précise celle qui est aussi administratrice du syndicalisme agricole national.

"Je n'ai pas changé"

Comme si elle n'était pas assez occupée comme ça, Anne-Marie Denis préside désormais la FRSEA de Normandie. "J'ai attendu que mes enfants soient grands", justifie-t-elle. "Mais rassurez-vous, je n'ai pas changé." Sa priorité syndicale ? "On est actuellement bien structurés dans chaque département, ce qui nous manque, c'est une reconnaissance syndicale régionale avec une ligne directrice durant les trois années de ma présidence, un lien fort avec le monde extérieur, les politiques, les administrations." Sans être passéiste, Anne-Marie Denis dénonce les affres actuelles du métier d'agriculteur : "En 1993, une installation d'agriculteur, c'était un projet économique et idéologique. Un jeune qui s'installait, son projet était tenable sans trop de modifications. Aujourd'hui, on a la pression des contrôles, on n'a pas de garantie sur les cours des produits agricoles, ni sur nos coûts de production. On vient de le vivre avec les néonicotinoïdes. Notre société est en grande transformation. Les Français sont un peu perdus, ils regardent leur milieu professionnel et familial, l'alimentation, l'environnement." Avant de se reprendre : "Dans l'agriculture, on est des gens modestes, là, ce sont peut-être des questions de riches." Et de conclure : "Mon inquiétude, c'est que beaucoup sombrent dans une extrême pauvreté."