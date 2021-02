Athlétisme . Armand Duplantis sur le toit de Rouen au Perche Élite Tour 2021

Habituellement, le Perche Élite Tour de Rouen est un événement sportif, festif et spectaculaire. Mais samedi 6 février, en raison de la crise sanitaire, le show a eu lieu à huis clos. Des conditions qui n'ont en rien gêné les sportifs, qui ont signé un concours passionnant, autant chez les hommes que chez les dames.

Une fois de plus, les meilleurs mondiaux étaient de la partie : Sam Kendricks (champion du monde 2017 et 2019), le jeune Armand Duplantis (recordman du monde avec 6,18 m) et le Français Renaud Lavillenie (champion Olympique 2012 et meilleure performance mondiale de l'année avec 6,02 m).

Dans le concours Élite Homme, c'est le jeune Armand "Mondo" Duplantis (SUE) qui franchit la barre la plus haute avec 6,03 m. Il remporte la compétition et devient même la meilleure performance de l'année. Le Suédois a même tenté trois fois un record du monde à 6,19 m, sans succès. Renaud Lavillenie prend la 2e place du concours avec une barre à 5,93 m, à égalité avec Christopher Nilsen (USA). Sam Kendricks prend la 4e place avec 5,83 m.

Chez les femmes, la Britannique Holly Bradshaw, la Biélorusse Iryna Zhuk et la Grecque Ekaterini Stefanidi, championne olympique en titre étaient présentes, également.

Dans le concours Élite Dames, Holly Bradshaw (GB) remporte la compétition avec une barre à 4,85 m et devient également la meilleure performance mondiale de l'année. Elle est suivie par Iryna Zhuk (BLR) et Alysha Newman (CAN), toutes les deux à 4,62 m.