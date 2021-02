Seine-Maritime. Malgré les confinements, le nombre de morts sur la route reste quasi stable

2020 aurait pu être une très bonne année pour la sécurité routière en Seine-Maritime. Avec les deux confinements et le télétravail fortement encouragé, la circulation a mécaniquement baissé, ce qui s'est ressenti sur le nombre d'accident : 661 en 2020, soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Le nombre de blessés a aussi fortement baissé, de 11,6 %. En revanche, la baisse est bien moins sensible sur le nombre de morts : 33 en 2020, soit seulement deux victimes de moins qu'en 2019. "C'est encore trop, juge le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand. Forte baisse des accidents, mais faible baisse de la mortalité, ce qui est illustratif d'accidents plus graves, dus à la vitesse." Les forces de l'ordre ont en effet constaté une forte augmentation des grands excès de vitesse sur des routes plus clairsemées.

La moitié des accidents mortels concerne un seul véhicule. Par ailleurs, le facteur aggravant de l'alcool est présent dans 12 de ces accidents mortels et les stupéfiants dans un tiers.