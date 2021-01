Vendée Globe. Voir gagner Charlie Dalin, "ce serait un honneur" pour son club du Havre

Sur le port de plaisance du Havre, règne une frénésie inhabituelle ce mercredi 27 janvier. Peu avant 20 heures, Charlie Dalin devrait franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe et porter haut les couleurs du Sport nautique et plaisance du Havre (SNPH), dont il est l'un des 400 licenciés. "J'espère qu'il va gagner, car ce serait un honneur pour le club", estime Antoine, âgé de 12 ans. "Il a bien géré les vents, il a bien piloté son bateau de manière à arriver premier… Ce n'est pas un coup de chance !"

Pétronille, Jeanne, Raphaëlle et Bertille, déjà très à l'aise en optimist à 11 et 12 ans, n'en reviennent pas du suspense sur cette fin de tour du monde. "Il reste très peu de temps et ils sont méga serrés ! Alors qu'ils ont fait 80 jours de course…", analysent les jeunes navigatrices. À 13 ans, Raphaël se prend lui aussi à rêver de course au large : "la solitude, se confronter aux éléments… Ça permet de faire corps avec le bateau et de se connaître soi-même." Pour Théo, "c'est un peu effrayant… Il n'y a pas de terre à l'horizon, pas de repères".

Les jeunes licenciés espèrent revoir vite Charlie Dalin au Havre, "pour lui faire signer nos dériveurs, nos gilets…".