Normandie. Les maisons du don du sang étendent leurs horaires

La crise sanitaire impacte fortement l'activité de l'Etablissement français du sang. Depuis le mois de mars, les entreprises et universités n'accueillent presque plus de collectes de sang, mais les besoins restent importants. Samedi 30 janvier, les maisons du don de Normandie étendent leurs horaires, de 8 heures à 18 heures en continu, à Caen (Calvados), Cherbourg (Manche), Bois-Guillaume (Seine-Maritime) et Le Havre. Privilégiez la prise de rendez-vous sur le site de l'EFS.