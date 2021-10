Orne. Plan France Relance : le préfet de Région en visite dans les entreprises

Depuis le jeudi 21 janvier, les représentants de l'État se rendent sur le terrain, dans les entreprises de l'Orne lauréates du plan France Relance, un plan gouvernemental de 100 milliards d'euros destiné à rebooster l'économie impactée par la crise de la Covid-19. Ainsi, le préfet de Région Normandie s'est rendu à Caligny, à l'entreprise Lemoine, n°2 mondial des produits de soin et d'hygiène à base de coton, que l'État soutient à hauteur de 800 000 € dans une démarche de transition écologique. À terme, huit machines supplémentaires seront installées et permettront la création de nouveaux emplois. Ce tour des entreprises ornaises labellisées va se poursuivre chez Meca-Ouest à L'Aigle, MF-Tech à Argentan et Sequens à Rives d'Andaines.