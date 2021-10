Normandie. Charlotte Gainsbourg, Sophie Marceau… Des stars attendues en février

Alors que les salles de cinéma n'ont toujours pas rouvert au public, les tournages, eux, continuent leur bonhomme de chemin en ce début d'année 2021. Et de fait, la Normandie s'offre la venue de nombreuses stars du cinéma dès le mois prochain. Du 8 au 14 février, Caen aura l'honneur de recevoir Charlotte Gainsbourg pendant 13 jours, dans le cadre du long-métrage de Mikhaël Hers Les passagers de la nuit.

Patricia Mazuy recherche des figurants

En seulement trois mois, cinq longs métrages auront lieu en Normandie. Patricia Mazuy va tourner Les Jeunes filles à la peau blanche dans la nuit, du 22 février au 9 avril, à Caen, Lisieux et Touques, avec notamment l'acteur Vincent Macaigne. Elle recherche d'ailleurs des figurants, femmes et hommes, âgés entre 20 et 70 ans, toutes origines, tous profils.

Les caméras se poseront aussi en Seine-Maritime, du côté de Dieppe, avec Sophie Marceau. L'actrice interprétera le rôle d'un commissaire de police dans le film Une femme de notre temps, de Jean-Paul Civeyrac. Ce sera du 15 mars au 2 avril.