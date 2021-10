Calvados. Cyrille Dubois : " Je n'étais pas prédestiné à être artiste lyrique"

"Le chant lyrique, on en tombe amoureux et ça devient très vite une drogue." C'est très jeune que Cyrille Dubois, originaire de Ouistreham, découvre la musique classique. Dans sa maison d'enfance, sa voix résonne du matin au soir. "Mes parents m'entendaient chanter sans cesse. Ils ont décidé de m'inscrire dans une chorale", se remémore l'artiste. C'est sous la baguette d'Agnès Polet que le jeune homme fait ses débuts en musique à Ouistreham. Rapidement, la professeure décèle un fort potentiel chez l'enfant.

Du conservatoire de Caen à la Scala de Milan

Cyrille Dubois intègre ensuite la classe à horaires aménagés de la maîtrise de Caen, de ses 7 à 13 ans, sous la direction de Robert Weddle. "C'est à cette période que j'ai découvert la musique classique. Je me suis imprégné de l'univers de l'opéra et ça ne m'a plus jamais quitté", se souvient-il. Après quelques années de chant au conservatoire de Caen, le jeune homme s'oriente finalement vers des études d'ingénieur dans une école de Rennes. "J'ai tout de même poursuivi la musique. Je chantais au sein du chœur semi-professionnel de l'opéra de la ville", précise-t-il. Une fois ses études terminées, l'artiste décide de tenter le concours d'entrée au Conservatoire national supérieur de Paris, en chant lyrique. Un examen très sélectif qu'il réussit avec brio : "Le directeur de l'opéra de Paris m'a entendu et m'a proposé de passer l'audition d'entrée pour l'atelier lyrique de l'Opéra." Et puis, c'est le tourbillon, sa voix est entendue sur toutes les scènes, Garnier, Bastille et même l'incontournable Scala de Milan, un rêve pour tous les chanteurs lyriques. "Ces représentations dans ces lieux mythiques donnent envie de continuer et de se surpasser", exprime l'artiste avec beaucoup d'émotions. En 2015, il est sacré révélation lyrique aux victoires de la musique classique. "La musique classique n'appartient pas au passé. Les chanteurs de variété utilisent les mêmes codes qu'en classique. Il faut abolir les frontières", explique Cyrille Dubois. Chanteur mais aussi pédagogue, l'artiste souhaite transmettre sa passion. "On a tous une attache avec le monde de la musique classique sans en être conscient", certifie-t-il. "Pour découvrir le chant lyrique, il faut commencer par des airs et œuvres connus comme les opéras de Mozart. Si vous aimez l'expression des sentiments, écoutez du Puccini ou Verdi. Si vous préférez la légèreté, il y a les opérettes d'Offenbach", termine le chanteur. À seulement, 36 ans, Cyrille Dubois a déjà chanté sur les plus belles scènes d'opéra et compte une quinzaine d'années de carrière derrière lui.