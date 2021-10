Caen. Sans les comités d'entreprise, la vente de galettes va baisser

Tout le mois de janvier, même une fois que l'Épiphanie est passée, la galette est reine et séduit toujours les gourmands. Cette année, en raison de la Covid-19 et des rassemblements interdits, la tradition n'aura sans doute pas la même saveur. Les entreprises et associations seront moins nombreuses à commander une galette des rois chez le boulanger. Cédric Mariatte, de la boulangerie Mariatte & Fils à Caen affirme "ne pas avoir été trop impacté début janvier. Nos clients sont notamment des particuliers". Mais il anticipe un mois plus difficile : "On estime à au moins 10 % le volume de commandes en moins. J'espère que ça ne sera pas plus."

Chaque année, Cédric confectionne près de 3 000 galettes à la frangipane, à la pomme et poire-chocolat. Il s'attend à en fabriquer 300 de moins. "Habituellement, on fait des galettes pour des comités d'entreprise de 20 à 50 personnes, elles ne seront pas toutes là cette année. On avance dans l'inconnu", regrette l'artisan, alors que cette tradition donne toujours un coup d'accélérateur à son activité en début d'année.