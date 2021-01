Calvados. À Caen, le nombre de mariages a chuté sur l'année 2020

Vous n'êtes pas sans le savoir, la Covid-19 a rendu complexe l'organisation de moments festifs tels que les anniversaires ou les mariages. À Caen, le nombre de mariages enregistrés a chuté en 2020. 253 mariages ont eu lieu dans l'année, contre 350 en 2019, soit une baisse de 27,7 %. Sur les mois de mars, avril et mai, seuls cinq mariages ont été organisés à Caen, en plein cœur du premier confinement. Si certains ont préféré le maintenir et se limiter à 30 personnes, d'autres ont fait le choix de le reporter, comme Céline Lebarbey et Sébastien Morin. Le couple de la banlieue caennaise a déjà reporté deux fois son mariage. Le nombre de PACS a lui aussi baissé : en 2019, 491 pacs ont été enregistrés contre 472 en 2020.