Promenade-patrimoine à la grange du Grand Aulnay

Son histoire débute en 1195 lorsque Richard Coeur de Lion fit don de sa propriété du Grand et du Petit Aulnay à l’Hôpital Sainte-Marie-Madeleine de Rouen. La grange était utilisée pour entreposer les gerbes prélevées sur les récoltes locales. Au Moyen-Âge, la ferme sert de lieu de mise à l’écart des malades et de centre de désinfection des habits et objets contaminés. Un rôle qu’elle retrouvera à la Renaissance et au XVIIe siècle pour les marins mis en quarantaine.

Plus tard, les bâtiments sont tour à tour utilisés comme camp de prisonniers allemands en 1914-18, logements pour les ouvriers des hauts-fourneaux et lieu de stockage des briques réfractaires. En 1971, la Ville de Grand-Quevilly rachète le seul vestige encore debout, la grange dîmière du XVIe siècle, pour la remonter en lisière de bois. Une retraite bien méritée.