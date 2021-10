Seine-Maritime. Des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri

Face à des températures ressenties qui risquent de descendre sous les -5°C dans les prochaines nuits en Seine-Maritime, la préfecture a déclenché, ce lundi 4 janvier, le niveau "temps froid" du plan hivernal. Des places d'hébergement supplémentaires sont donc ouvertes jusqu'au jeudi 7 janvier au matin.

Un nouveau gymnase ouvert

À Rouen, le gymnase Graindor est ouvert et permet l'accueil d'hommes isolés, tandis que le site Colette Yver reste ouvert pour l'accueil des femmes, des familles et des enfants. Au Havre, sont désormais accessibles : la fondation de l'Armée du salut, pour les personnes isolées, sur le site du Phare et l'association Femmes et familles en difficulté, pour les femmes et familles.

Sur le reste du département, des places supplémentaires en hôtel peuvent également être mobilisées sur le territoire de Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp.