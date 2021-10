Orne. Participez à une course virtuelle au profit des Restos du Coeur

Commencez l'année avec une bonne action qui vous permettra également de prendre soin de votre corps : participez à une course virtuelle de 5 ou 10 km au profit des Restos du Cœur de l'Orne.

Après vous être inscrit(e) sur internet, vous faites le parcours en courant ou en marchant entre samedi matin et dimanche soir, dans le lieu de votre choix. Vous vous prenez en photo et vous communiquez votre durée de parcours. Les photos seront ensuite partagées sur internet et tous les bénéfices seront reversés aux Restos du Coeur.

Ecoutez les explications d'Ivan Raça, l'un des organisateurs :

Course virtuelle pour les Restos du Coeur Impossible de lire le son.

Les inscriptions se font dès maintenant : 5 € pour le 5 km et 10 € pour le 10 km.

Rendez-vous sur www.normandiecourseapied.com