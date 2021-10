Près de Falaise. Cambriolages : la gendarmerie appelle à la vigilance à la pause déjeuner

Entre midi et 14 heures, mardi 22 décembre, la gendarmerie du Calvados est intervenue à deux reprises dans le secteur Falaise, dans les communes de Crocy et Fresné-la-Mère pour des cambriolages chez l'habitant. Des vols d'argent en numéraire d'une valeur de 500 euros ont été recensés. Les gendarmes du département ont remarqué que les malfaiteurs intervenaient pendant la pause déjeuner, entre midi et 14 heures. Selon eux, le déconfinement favoriserait le retour des cambrioleurs.