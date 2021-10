Granville. Une maquette en papier de la maison Dior par l'artiste Sylvain Allaire

Les fans de haute couture et d'architecture vont être servis. L'artiste granvillais Sylvain Allaire propose, depuis le mercredi 2 décembre, la maquette en papier de la maison d'enfance de Christian Dior, la villa Les Rhumbs. Une idée ravivée pendant le confinement. "En arrivant ici il y a une douzaine d'années, confie-t-il, j'avais fait une liste de lieux emblématiques de Granville. Le temps libre laissé par le confinement m'a donné l'objectif de réaliser cette première maquette pour Noël." L'artiste spécialiste des peintures et aquarelles s'est lancé sans avoir accès à aucun plan de la maison. "Je me suis rendu sur place pour effectuer des mesures et j'ai constitué un dossier de photos. J'ai ensuite créé les dessins sur le logiciel Photoshop, sur ordinateur."

À vous de jouer. Trois planches en format A4 ou A3 (au choix) et des éléments d'architecture sont à découper, plier et coller en suivant la notice. Une quinzaine d'exemplaires a déjà été écoulée.

Voici la maquette de la villa Les Rhumbs, créée par l'artiste granvillais Sylvain Allaire qui la vend 20 euros pièce. - Sylvain Allaire

Le premier modèle d'une série prometteuse…