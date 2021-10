Alençon. La Ville organise un marché de producteurs locaux

Une vingtaine de producteurs locaux, bio et fermiers, sera présente ce vendredi 18 décembre, sur la place Masson à Alençon, à l'occasion d'un marché organisé par la Ville et la communauté urbaine d'Alençon. De 16 heures à 19 h 45, vous pourrez retrouver des produits fabriqués dans l'Orne tels que des bières artisanales, du miel, des produits cidricoles ou encore des cosmétiques naturels. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de tous et le port du masque sera obligatoire.