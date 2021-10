Orne. La gendarmerie alerte sur l'arnaque des "bitumeurs irlandais"

L'arnaque avait déjà été constatée dans la Manche, il y a deux ans. Cette fois, c'est dans l'Orne que la gendarmerie alerte sur la technique dite des "bitumeurs irlandais".

Ces escrocs, d'origine anglo-saxonne dans la majorité des cas, proposent aux particuliers, entreprises ou collectivités locales de réhabiliter un chemin ou une cour en bitume. Leur argument : un prix attractif, car le goudron utilisé serait un surplus de chantier réalisé dans la région. Il s'agit d'une arnaque, indique vendredi 11 décembre la gendarmerie de l'Orne sur sa page Facebook, alors que des travailleurs de ce type ont proposé leurs services récemment sur le secteur de L'Aigle et à Cuissai, près d'Alençon. "Au-delà de la piètre qualité de la prestation, le revêtement se dégrade très rapidement, ne résiste que peu de temps à l'usage et aux intempéries, la facturation est en général fausse, irrégulière ou tout simplement inexistante", précisent les autorités. De plus, les travailleurs ne sont pas en règle avec le Code du travail.

Les arnaqueurs se présentent en équipe avec un camion ou via un commercial. En cas de doute, la gendarmerie conseille d'appeler le 17 et, si possible, de relever la plaque d'immatriculation de leurs véhicules.