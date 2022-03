L1: clap de fin pour Nantes et Christian Gourcuff

Des sources au sein du club ont confirmé à l'AFP l'information publiée dans la matinée par 20 Minutes. Son adjoint Patrick Collot doit assurer l'intérim jusqu'à la trêve hivernale.

Ancien joueur de Lille âgé de 55 ans, Collot a été l'adjoint de Claude Puel à Lyon ainsi que d'Hervé Renard puis de Frédéric Antonetti à Lille, où il avait aussi assuré l'intérim à deux reprises. Il était arrivé à Nantes en 2018 comme bras droit de Halilhodzic.

Plusieurs noms ont circulé dans la presse ces derniers jours pour prendre la relève, mais si le poste est prestigieux, beaucoup s'y sont déjà brûlé les doigts: depuis l'arrivée de la famille Kita à sa tête en 2007, le club a vu passer quatorze entraîneurs sur le banc, sans compter les intérims.

Pour Christian Gourcuff, en revanche, ce pourrait être l'ultime révérence d'une figure du football français. Sorti de sa retraite en août 2019 pour remplacer Vahid Halilhodzic trois jours avant la reprise, l'entraîneur âgé de 65 ans avait annoncé que Nantes serait son dernier poste.

Inconstance

Alors que le club fêtera au printemps les 20 ans de son dernier titre de champion de France, le FC Nantes pointe à une inquiétante 14e place au classement de Ligue 1, à seulement trois points de Reims, 18e et virtuel barragiste.

Déjà l'an dernier, Nantes n'avait pu faire mieux que 13e, même si les Canaris, plombés par des blessures, semblaient reprendre des couleurs à la fin de l'hiver. Mais le Covid-19 a mis fin au championnat, avant de perturber la préparation d'été des Nantais puis de les priver de joueurs importants au fil du début de saison.

Mais cela n'explique pas l'inconstance d'un groupe capable de quelques bonnes périodes noyées dans un océan d'apathie, ni la pâleur de certains joueurs: la redoutable charnière Nicolas Pallois-Andrei Girotto prend l'eau, le virevoltant Moses Simon a perdu ses ailes...

Et le rebond attendu après la trêve internationale de novembre n'est pas arrivé: une première période lumineuse face à Metz (1-1), une seconde encourageante à Lens (1-1) mais un match désastreux à Marseille (1-3) et enfin la déroute face à Strasbourg (0-4).

Au final, Nantes n'a remporté que 6 victoires en 25 matches toutes compétitions confondues depuis janvier.

"Coup de main"

Gourcuff s'apprête donc à retrouver sa propriété dans le Morbihan, non loin de Lorient, le club qu'il a hissé et installé dans l'élite, au cours de 25 années de vie commune entre 1982 et 2014, avec des infidélités de 1986 à 1991 et de 2001 à 2003.

Cet ancien professeur de mathématiques, partisan forcené d'un 4-4-2 si possible au service du beau jeu, avait cependant quitté les Merlus en claquant la porte, lassé de voir le président Loïc Féry vendre chaque été ses meilleurs joueurs.

Un temps sélectionneur de l'Algérie (2014-2016) ou entraîneur de clubs au Qatar, le technicien breton est aussi passé par Rennes, d'abord pour une saison tumultueuse (2001-2002) puis pour ce qu'il présentait alors déjà comme son chant du cygne en 2016, avec son fils Yoann dans l'effectif.

L'expérience avait tourné court dès novembre 2017, dès l'arrivée à la tête du club d'Olivier Létang, vis-à-vis duquel il n'avait jamais caché sa défiance.

A Nantes aussi, ses relations avec son président et son effectif se sont peu à peu distendues.

Dimanche, pour son 462e match de Ligue 1 en tant qu'entraîneur, ses joueurs ont semblé l'avoir lâché. "Quand on voit la prestation de l'équipe, on peut s'interroger", avait déclaré Gourcuff, philosophe, après le match.

"Je suis ici pour donner un coup de main. J'essaie de faire du mieux possible (...). Après si je ne conviens pas à la situation, ce n'est pas un souci", avait-il assuré, anticipant le couperet qui a fini par tomber mardi.