Week-end romain à Evreux

Pendant que les Jeux Olympiques se déroulent à Londres, d'autres jeux plus antiques se dérouleront à Gisacum le temps d'un week-end. Lutteurs, lanceurs de javelot ou de disque, boxeurs et coureurs s'affronteront et le public pourra découvrir la vie quotidienne des Romains et des Gaulois, les gestes des artisans de l'époque et leurs outils, et même déguster un repas romain ! Une légion romaine et des guerriers gaulois installeront leur camp pour une cohabitation pacifique, ceci au moins jusqu'au combat de gladiateurs !

Pratique. Journées romaines les 4 et 5 août de 10h à 18h, entrée gratuite, restauration sur place. Gisacum, 8, rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux. Tel 02.32.31.94.78 www.gisacum-normandie.fr

Photo : Conseil général de l'Eure