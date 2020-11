Rouen. Des activités culturelles chez vous [Publireportage]

Si tu ne viens pas à la culture, la culture viendra à toi ! A défaut de pouvoir vous accueillir, la Métropole propose de suivre les lieux phares de son patrimoine: aître Saint-Maclou, Panorama XXL, Historial Jeanne d'arc et Donjon de Rouen. Depuis le lundi 16 novembre et jusqu'au 31 décembre prochain, les équipes de la Régie des Equipements Culturels partagent des contenus inédits issus d'ateliers, d'activités, de visites guidées et thématiques… Ils vous dévoilent des contenus insolites, voire un peu perchés !