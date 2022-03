Flers. Le cirque Tempo accueille des artistes sous son chapiteau

Le cirque Tempo, basé à Flers, a décidé de soutenir les autres artistes en ouvrant son chapiteau comme lieu de répétition. "Avant, on n'avait pas d'endroit à nous pour répéter, donc là, on veut le mettre à disposition pour que les artistes puissent répéter", explique Chloé Rasero, artiste de cirque qui fait partie de la compagnie du cirque théâtre Tempo. Des artistes de cirque viennent répéter, comme la compagnie Duo frénésie. "Chacun pratique sa discipline, mais on peut se conseiller et surtout, ça nous motive et ça nous permet de voir du monde. C'est l'occasion également de se rencontrer entre artistes de la région", indique Chloé.

Pratique. Contacter Chloé Rasero au 07 51 31 15 71.