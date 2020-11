Granville. Covid-19 : "Il faut que le taux de vaccination atteigne 80 % de la population" 

C'est la course au vaccin contre la pandémie de Covid-19. La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé lundi 16 novembre fabriquer 20 millions de doses de vaccin d'ici fin décembre, efficaces à 94,5 %, contre 90 % la semaine précédente, pour les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech. Un espoir pour Alexis Hautemanière, médecin hygiéniste et épidémiologiste au centre hospitalier d'Avranches-Granville : "Aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement autre que des corticoïdes et des anticoagulants pour faire de la prévention des complications de la maladie, mais il n'y a aucun traitement contre le virus en lui-même." Reste encore à convaincre l'opinion… D'après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France info et le Figaro publié jeudi 12 novembre, seule la moitié des Français accepterait de se faire vacciner contre la Covid-19. "50 % de gens vaccinés ne seront pas suffisant", estime le médecin. À l'échelle mondiale, "il faut que le taux de vaccination atteigne 80 % de la population immunisée pour stopper complètement l'épidémie", explique-t-il.

Devant la défiance des Français, Alexis Hautemanière mise sur le dialogue : "Il va falloir être extrêmement pédagogique avec les patients, qui devront probablement passer par des médecins traitants ou hospitaliers, pour instaurer cette relation de confiance."