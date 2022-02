Orne. Sécheresse : exonération partielle de taxe foncière pour les agriculteurs

La sécheresse qui a sévi durant la saison estivale 2020 a lourdement impacté les agriculteurs de l'Orne.

Le président du Conseil départemental vient d'obtenir auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties pour ceux touchés par cette sécheresse dans l'Orne. Si un dégrèvement total n'a pu être accordé, un dégrèvement partiel a pu être obtenu en fonction des régions agricoles : de 20 % pour les terres arables sur la plaine d'Alençon, à 45 % sur les prairies du Merlerault ou du pays d'Auge et jusqu'à 50 % sur celles du Perche. Dégrèvements imputés sur le montant de la taxe foncière ou remboursés si elle a déjà été payée.