Football (Ligue 2). Caen rafle la mise à la dernière minute

Le match

Après la volée de bois vert reçue à Niort, les Caennais tentent de réagir positivement d'entrée de match. Mais après une percussion de N'Sona, c'est Guingamp qui frappe sévèrement par Gomis parti dans le dos de la défense normande mais Riou s'en sort (4e). Gomis est toujours présent au quart d'heure de jeu pour centre vers Robail mais Riou intervient encore (14e). La suite de la période est plutôt caennaise. Court, puis Goncalves et Rivierez d'un tir enveloppé superbe, obligent à leur tour Basilo et sa défense à s'employer (33e, 35e) mais rien de dangereux ne parvient sur les buts des uns et des autres avant la pause.

La seconde période débute par une bonne pression normande mais c'est Rodelin qui est le plus dangereux, sans conséquence pour le SMC (55e). Jessy Pi lui, oblige Basilo à une détente sur un tir tendu (62e). Les minutes filent et la domination caennaise s'installe au fur et à mesure. Guingamp ne sort plus guère, si ce n'est Phaeton en contre, mais Riou parade (82e).

A force de croire en son étoile, le SM Caen parvient à ses fins dans le temps additionnel. Servi par Court, Deminguet enveloppe un ballon superbe dans le petit filet de Basilo (90e+1). Suffisant pour célébrer une nouvelle victoire et valider la réaction demandée après le trou d'air à Niort.

La fiche

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Léonard, Spectateurs : 1000 ; Avertissements : Caen : Court (2e), Beka-Beka (45e), Guingamp : Roux (20e), Fofana (76e)

Caen : Riou, Vandermersch, Rivierez (cap), Beka-Beka (Bammou 57e), Oniangue, M'Bengue, Gonçalves (Deminguet 85e), Pi, Court, N'Sona (Traoré 70e), Mendy (Jeannot 85e), entrant : Pascal Dupraz

Guingamp : Basilo, Mellot, Sorbon (cap), Sampaio , Rebocho, Roux (Niakaté 83e), Romao, Rodelin (N'Gbakotto 82e), Robail (Livolant 70e), Gomis (Phaeton 65e), Pelé (Fofana 65e), entrant : Mecha Bazadarevic

But : Caen : Deminguet (90e +1)