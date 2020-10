Manche. Covid-19 : les restaurateurs inquiets se disent "en sursis"

Pour le moment, la Manche reste en vert ! Les gestes barrières y sont peut-être plus et mieux appliqués qu'ailleurs. Les bars et restaurants ne sont donc pas soumis à des contraintes sanitaires renforcées, on ne parle pas non plus de fermetures.

Un soulagement pour tous, mais la profession est très inquiète, avec ce sentiment partagé que la Manche est en sursis, selon Dominique Eudes, président de l'UMIH 50, l'union des métiers de la restauration, bars et hôtellerie dans la Manche.

Même sentiment pour Claude Giard, le chef du restaurant au Marquis de Tombelaine à Champeaux, et de Stéphane Leperchois, gérant du bar le Westie and Wedge à Granville.

L'UMIH avait appelé à la mobilisation ce vendredi 9 octobre, devant la préfecture de la Manche. Un petit rassemblement qui a mobilisé pas plus de six personnes. Une délégation a toute de même été reçue par la directrice du cabinet du préfet.