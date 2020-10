Cherbourg-en-Cotentin. La pêche à la coquille Saint-Jacques au ralenti

La première semaine de pêche à la coquille Saint-Jacques, au nord de la ligne des 20 milles nautiques (côté Calvados), entre Barfleur et Antifer, a été marquée par une activité au ralenti, à cause des conditions météorologiques défavorables, entre forts coups de vent et épisodes pluvieux. "Seulement une centaine de bateaux est sortie en Manche-Est", au large de Saint-Vaast-la-Hougue, explique Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches de Normandie, contre 300 habituellement. Malgré une baisse de l'activité, "la coquille se vend correctement, avec un prix net au bateau de 4 euros le kilo", estime le président. Avec l'ouverture lundi 19 octobre de la zone des 12-20 milles, Dimitri Rogoff pense voir le double de pêcheurs au large. D'ici là, on s'adapte.

Des petites pêches, malgré le mauvais temps

Ce mercredi 7 octobre, au matin, la poissonnerie Au Vivier, à Cherbourg, proposait des coquilles Saint-Jacques pêchées de l'autre côté, au large de Barneville-Carteret. "Les bateaux ont moins de route à parcourir, donc ils arrivent à faire des petites pêches dans la journée, malgré le mauvais temps. Aujourd'hui, on vend 70 kilos de coquilles, contre 300 à 400 habituellement", explique Paul Tesson, le gérant de la poissonnerie. Qu'elles viennent de l'est ou de l'ouest du Cotentin, le plaisir reste le même : "Le mieux, c'est poêlé, avec beurre, oignon et vin blanc." Et le tour est joué.