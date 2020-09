Seine-Maritime. Pris d'une crise de folie, il s'en prend aux pompiers et aux gendarmes

Le 10 mai 2020, les sapeurs-pompiers appellent les gendarmes car la conjointe du prévenu a perdu connaissance à la suite d'une violente dispute conjugale, à Saint-Martin-de-l'If. Bien qu'ayant lui même averti les secours, il les reçoit un couteau dans chaque main, vociférant insultes et menaces. Arrivés sur place, les gendarmes tentent de le raisonner quand il menace de se suicider puis donne des coups de couteau au véhicule de gendarmerie.

Dépressif et suicidaire

Des renforts sont appelés, tandis qu'il jette plusieurs couteaux au visage des gendarmes, qui doivent se protéger. L'homme finit par se rendre et est placé en garde à vue. On retient une forte alcoolémie et un médecin relève un état dépressif et suicidaire chez ce père de famille parfaitement inséré socialement. Ses proches lui reconnaissent une fragilité psychologique certaine. "Une attitude inexcusable", dit la partie civile, tandis que le ministère public retient "des éléments intentionnels". La défense voit un homme "dépassé par l'évènement". Il est condamné à quatre mois de prison avec sursis.