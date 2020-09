[Video] Club Foot. Le HAC et Caen veulent rebondir, la Seine-Maritime veut la Ligue régionale

Le SM Caen et le HAC ont connu une 4e journée compliquée en Ligue 2. Nos spécialistes se sont penchés sur ces dernières prestations, mais aussi sur celles à venir, avec un des tests à Valenciennes pour Caen et Nancy pour Le Havre. Caen va-t-il animer la fin du mercato ? Le Havre va-t-il trouver son buteur tant attendu ? Également dans l'actualité, les élections de districts et de Ligue de Normandie qui font des vagues avec la Seine-Maritime à la conquête de la région.

Avec ce mardi 22 septembre, Christophe Lecuyer (RMC Sports), Marc Aubault (Le Courrier Cauchois) et Johan Gallon (entraîneur, consultant) autour de Sylvain Letouzé.