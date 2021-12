Rouen. Pour survivre, il tente de voler et de revendre un téléphone

À la rue pendant longtemps, le prévenu est en curatelle renforcée. Il est désocialisé et dans un état psychique fragile, même s'il est aujourd'hui hébergé dans un foyer. Le 12 août 2019, la plaignante se trouve en terrasse d'un café à Rouen. Dans un moment d'inattention, elle laisse son téléphone portable sans surveillance. C'est alors que le prévenu s'en empare furtivement et s'enfuit.

Il voulait revendre son butin

Au commissariat, on établit le bornage de l'appareil et on repère le voleur. Interpellé, il reconnaît le délit et dit avoir voulu le revendre. "Il ne faut pas que la situation empire", dit le ministère public. La défense évoque "une détresse sociale". Reconnu coupable, il est condamné à une amende délictuelle de 300 euros.