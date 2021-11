Cadeaux. Voyez la cuisine autrement avec Tendance Ouest

Remportez votre robot cuiseur multifonctions Companion de Moulinex, de couleur blanc/argent.

Companion, c'est le robot cuiseur multifonctions pour tout réussir en cuisine. Il cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, fouette, mixe… dans un seul et même bol, d'une capacité de 4,5 litres, soit jusqu'à 6/8 personnes. Préparez en toute simplicité 1 million de menus, de l'entrée au dessert ! Réussissez à coup sûr tous vos plats grâce aux 12 programmes et sous-programmes automatiques pour préparer facilement des menus complets. Laissez-vous guider par Companion : vitesse, température de cuisson et durée sont préprogrammées pour réaliser sauce, soupe moulinée, velouté, mijoté, risotto, étuvée de légumes, cuisson vapeur douce et forte, pâte à pain, brioche, cake et desserts.

Réglez vous-même les paramètres pour gérer vos propres recettes :

- Température de 30 à 130 °C pour toutes les cuissons, des plus douces aux plus vives, vous pouvez même faire rissoler. 12 vitesses : du mélange délicat jusqu'au mixage ultra-rapide. Fonctions Pulse et Turbo.

- Companion a une fonction maintien au chaud automatique de 45 minutes en fin de cuisson.

Pour jouer, envoyez par SMS le mot TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 11 septembre, entre 9 heures et 9 h 30, dans Normandie Matin avec Pierre.