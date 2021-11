Football (Ligue 2) . SM Caen : première coupure internationale dans la sérénité

Un match nul solide à Clermont en ouverture de saison, un succès logique face à Ajaccio pour la première levée à d'Ornano, le SM Caen version 2020 débute son championnat de manière positive avec quatre points en deux matchs. Spécialiste du contre-pied et bien que satisfait dans l'ensemble, Pascal Dupraz sourit : "Il nous manque deux points !", lance le coach normand avant de détailler : "On a déjà montré qu'on avait de la solidité, on doit maintenant construire autour de ça. On veut rester difficile à bouger." Car la solidité défensive est bien la bonne note de cette fin d'été chez les Caennais. Pour le secteur offensif en revanche, le travail est à faire : "La qualité aidant, les automatismes vont se créer. On a manqué de cet instinct de tueur devant le but", analyse Dupraz. Après une première pause internationale ce week-end, il va s'agir d'aller se frotter à Rodez puis d'accueillir Chambly, deux formations qui joueront le maintien cette saison. Deux semaines se profilent pour "capitaliser sur ce qu'on fait, continuer à travailler", assure l'entraîneur. La base.