Seine-Maritime. Les campings espèrent une belle arrière-saison

30 jours importants. Voilà comment résumer le mois de septembre quand on est gérant de camping. Evelyna Demeulenaere est à la tête de celui de Toussaint depuis cette année. Au lieu de se faire en mars, l'ouverture au public a eu lieu le 2 juin pour les résidents et le 11 juin pour les gens de l'extérieur. "Le début de la saison a été très compliqué. On a commencé à avoir du monde aux alentours du 20 juin. Il a bien entendu fallu rassurer les vacanciers, notamment sur la mise en place du protocole sanitaire. Je n'ai pas hésité à leur montrer les produits utilisés pour le nettoyage, dit la gérante du camping des Falaises, composé de 110 emplacements. On a eu un surcroît de camping-caristes, mais moins de toiles de tente. Pas forcément la même population que d'habitude également au niveau de la provenance des touristes. Moins d'étrangers, plus de Français. Au final, on enregistre une baisse de fréquentation si on compare avec 2019." Mais, la saison n'est pas finie. Le camping des Falaises ne ferme ses portes que le 15 novembre. "On espère avoir une belle arrière-saison. Partir en vacances en septembre comporte pas mal d'avantages, notamment au niveau du prix. C'est 20 % moins cher que durant juillet-août. Et puis, à cette période de l'année, il y a moins de monde dans les musées ou sur les plages."