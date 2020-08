Caen. Saint-Ouen : un quartier prisé en ville

Des bâtiments datant du XVIIIe siècle de la place Saint-Sauveur aux nouvelles résidences de la Prairie en passant par l'Abbaye aux Hommes du duc de Normandie, le quartier de Saint-Ouen est très prisé. Cette zone abrite de nombreuses écoles, dont le plus grand lycée du Calvados : le lycée Malherbe. Le vendredi matin, les habitants se retrouvent au marché place Saint-Sauveur. En plus d'être proche du centre-ville, ce coin est juste à côté de la Prairie et du centre nautique d'Eugène Maës.