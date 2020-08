Seine-Maritime. Le Département débloque 50 000 euros pour le Liban

Après les deux énormes explosions qui ont provoqué mardi 4 août des scènes de dévastation au port de Beyrouth, au Liban, le Département de Seine-Maritime exprime sa grande tristesse et son émotion. Depuis deux ans, la collectivité entretient des liens étroits avec le pays grâce à un projet de coopération décentralisée. Il vise à accompagner (sur trois ans) les élus et techniciens des municipalités libanaises via l'échange de pratiques et la formation sur différentes thématiques liées à la mise en œuvre des politiques publiques. Dans un communiqué, le Département annonce que "pour participer à l'élan de solidarité internationale, Bertrand Bellanger, président de la Seine-Maritime, et Patrick Teissère, vice-président en charge de la coopération internationale, souhaitent qu'une aide exceptionnelle d'urgence de 50 000 €" soit débloquée.

"Par ailleurs, à partir de mercredi soir, la Tour des Archives de l'Hôtel du Département sera illuminée aux couleurs du Liban pour témoigner de notre solidarité envers les victimes."