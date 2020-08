Normandie. Le championnat de France de rallycross va être annulé 

Le sort du Championnat et de la Coupe de France de rallycross 2020 - dont une partie devait se dérouler en Normandie - est désormais officiellement et dans les textes, dans les mains de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA), propriétaire des épreuves, qui devrait communiquer ces prochains jours l'annulation des deux événements. Trois des quatre épreuves du calendrier composé en sortie de crise du Covid-19 ont déclaré forfait. Le président de l'Association française des organisateurs de rallycross Jean-Jacques Bénezet s'est exprimé : "Ces annulations tombées ces derniers jours ont été un vrai choc pour mon équipe et moi-même. Malgré tous les efforts faits et solutions étudiées, la décision était devenue inévitable."

Impossible donc de sauver ce championnat 2020 malgré les aides de "pilotes et teams, et je les en remercie". Quid de l'avenir désormais ? Là encore, le président de l'AFOR trace la ligne vers 2021 : "Nous devons attendre la communication officielle de la FFSA. De notre côté, le travail n'est pas terminé et nous préparerons la suite pour partager notre passion le plus rapidement possible comme nous le rêvons tous."