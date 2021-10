Elbeuf. Après le confinement, la ville pousse plus fort sur les pédales

Ça saute aux yeux depuis le déconfinement et l'installation de la nouvelle équipe municipale. À Elbeuf, la mairie multiplie les efforts et les initiatives pour pousser ses habitants à délaisser le volant pour le guidon. Par exemple, depuis quelques jours, une aide financière est proposée pour l'achat de vélos, en plus de celle déjà proposée par la Métropole.

Toute la ville à 30km/h ?

"Nous avons souhaité aller un peu plus loin en élargissant aux vélos d'occasion et aux vélos classiques, alors que la Métropole c'est uniquement pour les vélos neufs et électriques, détaille Béatrice Lefel, première adjointe en charge du développement durable, de l'attractivité et du rayonnement culturel. Pour la population elbeuvienne, ça nous a semblé important que chacun puisse s'équiper pour pratiquement rien." Dans les faits, l'aide est plafonnée à 100€ pour les 25 premières demandes de vélo électrique et à 50% du prix d'achat (jusqu'à 100€) pour les 50 premiers vélos classiques.

Pour l'adjointe, cette mesure estimée à 7 500€ dans le budget de la ville n'est qu'un exemple de la volonté de faire plus de place aux vélos dans la ville. Des pistes cyclables vont être créées, comme sur le pont Jean-Jaurès, des ateliers de réparation sont prévus, des sensibilisations sont envisagées au côté de la police municipale... Avant, pourquoi pas, de voir l'intégralité des rues de la ville passer à 30km/h.

"C'est une possibilité, pour avoir une mobilité apaisée ! Il y a déjà pas mal de "morceaux" à 30 près des écoles, près du stade... Pourquoi pas l'étendre à la rue des Martyrs ? On y réfléchit", assure Béatrice Lefel. Pour elle, cette mesure ne serait pas pour autant un frein à l'utilisation de la voiture. "On ne peut pas être tout voiture ou tout vélo", conclut-elle.