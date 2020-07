Près de Rouen. 60 hectares de forêt au Madrillet sauvés de la bétonisation

C'est une victoire pour le collectif de citoyens, d'associations et de syndicats qui s'est créé pour lutter contre l'extension de la ZAC du Madrillet : un projet qui prévoyait la destruction d'environ 60 hectares de forêt, de pelouses silicolles et de landes à callune sur les communes de Petit-Couronne et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Mercredi 23 juillet, un moratoire sur cette extension a été décidé en conseil métropolitain.

"J'ai dit les choses clairement pendant la campagne : on doit lutter contre l'artificialisation des sols, explique Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie. On ne peut pas dire 'il faut lutter contre l'artificialisation des sols et préserver la biodiversité' et faire les mêmes politiques qu'il y a 50 ans !"

Une victoire pour les militants d'associations comme France nature environnement, Youth for climat, Extinction rébellion ou Bouillons terres d'avenir, qui ont organisé des mobilisations et fait passer une pétition à la métropole avec plus de 9 000 signatures contre le projet.

D'autres luttes à venir

"Tout le monde est conscient qu'il y a une catastrophe environnementale, argumente Thibault Cardon, d'Effets de serre toi-même. La forêt du Madrillet nous semblait assez emblématique d'une destruction absurde : pour l'écologie, socialement pour les gens qui fréquentent la forêt, et en termes d'argent public dépensé." Pas question pour autant de fanfaronner pour le collectif. Car si 60 hectares de zone naturelle semblent sauvés, 20 sont encore menacés sur la ZAC existante. "La lutte continue pour ces 20 ha, contre le projet Claudine Guérin (qui concerne une quarantaine d'hectares, NDLR), et plus largement", explique le militant. Et d'évoquer quelques autres des sites de la métropole sur les 1 000 hectares de terres naturelles ou agricoles concernés par une possible urbanisation selon le dernier Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). "Pour ce qui est de l'autoroute A 133 - A 134 contournement est, pour ce qui est de la plaine de la Ronce ou d'autres projets à Cléon et Darnétal, cela donne confiance dans la capacité que l'on a à se mobiliser collectivement et à employer un panel d'actions varié, du juridique à la manifestation." Le nouveau président de la Métropole n'est d'ailleurs pas opposé à une révision élargie du PLUI. "J'ai dit clairement : 0 artificialisation nette d'ici la fin du mandat. Donc oui, on va réviser le PLUI."