[Témoignage] Bellême. Covid-19 : entre crainte de contamination et difficulté de se faire dépister

À Bellême, dans le Perche, les cas contacts d'un habitant testé positif au Covid-19 cherchent à se faire dépister.

Avant d'être testé positif au Covid-19 et hospitalisé à Alençon, un Bellêmois s'est rendu dans divers endroits de la ville. Ceux qui l'ont côtoyé ont voulu se faire dépister, notamment l'épouse d'un auditeur. Mais son médecin est parti en vacances et sa remplaçante est placée en quarantaine Covid, elle ne peut donc pas obtenir d'ordonnance pour passer le fameux test. "On a fini par décrocher une téléconsultation et on a eu l'ordonnance un soir à 22 heures." Ne reste plus à cette épouse inquiète qu'à trouver un endroit où faire le test : "On a appelé l'hôpital de Mortagne-au-Perche, ils nous ont indiqué un drive au carré du Perche, on a appelé, mais personne ne répond."

L'Agence régionale de santé de Normandie précise que "si les Bellêmois n'ont pas été contactés, c'est que la brigade qui évalue les contacts du malade a considéré que ceux-ci n'étaient pas à risque, sinon, un test aurait été effectué 7 jours après leur contact avec lui".